В Совфеде ответили на введение санкций США

«Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли», — передал РИА «Новости» Цеков.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он предупредил США и НАТО, что их ждут последствия, если они станут вмешиваться в дела России и Украины. После объявлений о начале военной операции на Украине прогремели взрывы в Одессе, Харькове, Бердянске и на Донбассе. Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме сообщил, что против России будут введены дополнительные жесткие санкции и ограничения, что скажется крайне негативно на российской экономике.