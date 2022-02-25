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33 минуты назад

В Совфеде отреагировали на введение санкций США

Ura.Ru

Санкции, которые собираются ввести США, обернутся против них же. Об этом заявил член Совета Федерации от республики Крым, член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.

В Совфеде ответили на введение санкций США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли», — передал РИА «Новости» Цеков.

Он считает, что США и их западные партнеры страдают «исключительной русофобией и русоненавистничеством».

"Санкции Альцгеймера": Рогозин высмеял новые меры США

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Он предупредил США и НАТО, что их ждут последствия, если они станут вмешиваться в дела России и Украины. После объявлений о начале военной операции на Украине прогремели взрывы в Одессе, Харькове, Бердянске и на Донбассе. Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме сообщил, что против России будут введены дополнительные жесткие санкции и ограничения, что скажется крайне негативно на российской экономике.

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