Путин поговорил с Макроном об Украине

"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.