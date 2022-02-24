Путин поговорил с Макроном об Украине

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине. Рссийский лидер проинформировал коллегу о причинах спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин "дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".
Президенты России и Франции договорились, в частности, о продолжении контактов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Установлено оставаться в контакте", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров.