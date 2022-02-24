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1 час назад

Путин назвал премьеру Индии причину спецоперации на Украине

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди объяснил, почему было принято решение о начале военной операции на Украине.

Путин назвал премьеру Индии причину спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин рассказал Моди об агрессивных действиях Киева в отношении мирного населения Донбасса и многолетней деструктивной политике украинской стороны, направленной на слом минских договоренностей.

«В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции», - говорится в сообщении Кремля.

Премьер-министр Индии поблагодарил президента России за пояснения и попросил его содействовать обеспечению безопасности индийских граждан на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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