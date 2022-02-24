Путин сделал заявление о спецоперации в Донбассе

Президент России Владимир Путин назвал военную спецоперацию на Донбассе вынужденной мерой, передает РИА «Новости».

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«То, что происходит – вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе», - заявил президент РФ на встрече с представителями бизнеса.

По словам Путина, западные государства могли создать для России такие риски, «что вообще непонятно, как дальше страна существовала бы».

Путин также заявил, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб системе, в которой сама находится. Глава государства призвал представителей деловых кругов вместе с правительством работать над поиском инструментов поддержки экономики страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.