Западные страны намеревались сделать из Украины полигон для уничтожения России. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Фото: ТАСС ТАСС

«Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России, это было в планах Запада, англосаксов, и этому есть документальные подтверждения, материалы», - сказал Водолацкий.

По словам депутата, военная операция на Донбассе была начата Россией, чтобы «спасти свою безопасность» и защитить Украину от нацистов.

Он отметил, что США планировали осуществить в России план, подобный действиям в Иране, Ираке, Ливии и других странах, «куда вползала Америка, там потом был хаос, крах, потеря государственности».

По словам Водолацкого, операция планировалась Западом на ближайшие дни, она подразумевала «полное уничтожение людей, живущих в Донбассе».

Депутат также выразил уверенность, что западные страны не станут посылать своих военных на Украину, «потому что знают, что мы правы». При этом новые санкционные меры «будут длиться полгода, но не более», поскольку «западным ястребам и их компаниям нужны деньги».