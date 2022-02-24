В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

«Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России»

Вероника Полынина

Западные страны намеревались сделать из Украины полигон для уничтожения России. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России»
Фото: ТАССТАСС

«Из Украины пытались сделать полигон для уничтожения России, это было в планах Запада, англосаксов, и этому есть документальные подтверждения, материалы», - сказал Водолацкий.

По словам депутата, военная операция на Донбассе была начата Россией, чтобы «спасти свою безопасность» и защитить Украину от нацистов.

Он отметил, что США планировали осуществить в России план, подобный действиям в Иране, Ираке, Ливии и других странах, «куда вползала Америка, там потом был хаос, крах, потеря государственности».

По словам Водолацкого, операция планировалась Западом на ближайшие дни, она подразумевала «полное уничтожение людей, живущих в Донбассе».

Депутат также выразил уверенность, что западные страны не станут посылать своих военных на Украину, «потому что знают, что мы правы». При этом новые санкционные меры «будут длиться полгода, но не более», поскольку «западным ястребам и их компаниям нужны деньги».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спецоперация России на Донбассе – это не начало, а конец войны, которая идет уже восемь лет.

15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители