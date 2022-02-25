В МИД РФ допустили контакты с Украиной после разрыва дипотношений

Возможность контактов с Киевом после разрыва дипломатических отношений существует, сообщает внешнеполитическое ведомство России.
Отмечается, что решение приняла Украина, и она имеет на это полное право. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала», Москва присутствует на международных площадках.
«Не могу сказать, что какие-то отсутствуют возможности для контактов», — сказала дипломат.
Вопрос в том, хотят ли на Украине какого-либо диалога и что станет его темой. Ранее Захарова сообщила, что посольству и гражданам Украины в России ничего не угрожает. В то же время, дипломат отметила, что при эвакуации российской дипмиссии возникла реальная опасность для жизни.