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22 минуты назад

Латвия прекращает выдачу виз россиянам

Елена Прошина

Латвия отзывает своего посла из России для консультаций и прекращает выдачу виз гражданам РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

Латвия прекращает выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ", - написал Ринкевич в Facebook.

Ранее о прекращении выдачи виз россиянам за исключением гуманитарных случаев и отзыве посла из Москвы в Прагу для консультаций заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Кроме того, Чехия сообщила о закрытии российских генконсульств в Брно и Карловых Варах и своих представительств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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