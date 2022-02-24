Латвия прекращает выдачу виз россиянам

Латвия отзывает своего посла из России для консультаций и прекращает выдачу виз гражданам РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД Латвии Эдгара Ринкевича.

"Я принял решение отозвать посла Латвии в РФ для консультаций и прекратить выдачу виз гражданам РФ", - написал Ринкевич в Facebook.

Ранее о прекращении выдачи виз россиянам за исключением гуманитарных случаев и отзыве посла из Москвы в Прагу для консультаций заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Кроме того, Чехия сообщила о закрытии российских генконсульств в Брно и Карловых Варах и своих представительств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.