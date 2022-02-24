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1 час назад

Поклонская обратилась к русским и украинцам

Lenta.ru

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к русским и украинцам, отметив, что они они являются родными, хоть и живут в разных государствах. Об этом она написала в Telegram.

Поклонская обратилась к русским и украинцам
Фото: InstagramInstagram

Поклонская подчеркнула, что по национальности — украинка, гордится своими корнями и страной, в которой свободно и безопасно может говорить об этом. Если бы не киевский режим, то, по ее словам, после 2014 года она продолжала бы оставаться гражданкой Украины.

«Обращаюсь к русским и украинцам. Мы родные, хоть и живем в разных государствах. Мы все разные, и в этом наша уникальность. Розмовляємо мы или говорим — от этого становимся лишь привлекательнее друг для друга», — подчеркнула Поклонская.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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