«Это не начало войны, это окончание»

Спецоперация на Донбассе – это не начало, а окончание войны, которая идет уже восемь лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА «Новости».
«Это не начало войны, это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которые могли бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны. А война, кто не знает, велась восемь лет», - заявила Захарова.
Она отметила, что противостояние осуществлялось на всех фронтах: санкционном, психологическом и информационном.
«На нас давили санкциями, на информационном фронте - когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война - когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее», - пояснила дипломат.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.