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11 минут назад

МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

Елена Прошина

В МИД Украины заявили о начале эвакуации сотрудников посольства в Москве. Кроме того, был отозван в Киев временный поверенный в делах Украины в РФ для проведения консультаций.

МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», - цитирует РИА Новости сообщение украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Кроме того, на фоне обострившейся ситуации на Донбассе, украинский лидер внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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