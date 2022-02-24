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16 минут назад

Зюганов обратился с призывом к украинцам

Елена Прошина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к украинцам с призывом вместе выгнать засевшую в Киеве "свору". Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня момент истины": Зюганов обратился к украинцам
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение. Я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться", — сказал глава КПРФ.

Ранее Зюганов заявил, что истинным зачинщиком конфликта на Донбассе является Запад. По его словам, США и их союзники разжигают войну, чтобы "обескровить" Россию и "окончательно поработить" Украину.

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На заседании своей фракции, которое было посвящено теме признания Россией независимости ДНР и ЛНР, Геннадий Зюганов высказался, что это "решение назрело давно".

11 февраля стало известно о госпитализации лидера КПРФ из-за перенесенного коронавируса. Однако, как рассказал политик, он "имел неудобство несколько дней лечиться". Сейчас его здоровье в порядке и он занимается рабочими делами.

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