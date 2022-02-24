"Сегодня момент истины": Зюганов обратился к украинцам

"Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение. Я бы хотел обратиться к народу Украины... давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться", — сказал глава КПРФ.