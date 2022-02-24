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2 часа назад

Песков допустил возможность переговоров Путина и Зеленского

Москва24

Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться. Такое предположение сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков допустил возможность переговоров Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что переговоры могут состояться, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Россией. Соответствующий запрос от министерства иностранных дел Зеленский получил 22 февраля.

Представитель МИД РФ заявил, что разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией является логичным результатом русофобской политики, которую Киев ведет с 2014 года.

В ведомстве также напомнили, что с тех пор киевские власти приняли целый ряд дискриминационных по отношению к русскоязычному населению законов, а также разорвали в 2018 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/vlast/24022022/433937?utm_source=CopyBuf

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