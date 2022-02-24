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58 минут назад

В Кремле оценили возможную смену режима на Украине

Елена Прошина

Вопрос смены режима на Украине - это вопрос выбора украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле оценили возможную смену режима на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, то, что происходит сейчас на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Он подчеркнул, что действия России на Донбассе продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале проведении специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация территории Украины. В свою очередь, в Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на Украине. Операция ведется только по военной инфраструктуре, мирному населению ничто не грозит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Донбассе.

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