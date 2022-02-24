В Кремле оценили возможную смену режима на Украине

Вопрос смены режима на Украине - это вопрос выбора украинского народа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, то, что происходит сейчас на Украине обязывает Москву к повышенному уровню бдительности и осторожности. Он подчеркнул, что действия России на Донбассе продиктованы ее национальными интересами и заботой о будущем страны.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале проведении специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация территории Украины. В свою очередь, в Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на Украине. Операция ведется только по военной инфраструктуре, мирному населению ничто не грозит.