Путин встретится с представителями деловых кругов

Президент Владимир Путин в четверг встретится с представителями российских деловых кругов, обсудит подготовку к посланию парламенту и ситуацию в экономике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями", - сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь Путин будет говорить о подготовке к посланию Федеральному собранию. "Но и также [встреча будет для того], чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны", - добавил пресс-секретарь президента РФ.