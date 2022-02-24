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1 час назад

Путин встретится с представителями деловых кругов

ТАСС

Президент Владимир Путин в четверг встретится с представителями российских деловых кругов, обсудит подготовку к посланию парламенту и ситуацию в экономике. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин встретится с представителями деловых кругов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов. Это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями", - сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что в первую очередь Путин будет говорить о подготовке к посланию Федеральному собранию. "Но и также [встреча будет для того], чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Помимо этого, продолжил он, на вечер у Путина запланирован международный телефонный разговор. Песков заверил, что Кремль будет информировать об этом. У главы российского государства в четверг также намечено много непубличных встреч.

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