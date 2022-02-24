МИД прокомментировал разрыв отношений с Украиной

В МИД России прокомментировали решение Киева разорвать дипотношения с Россией, назвав его логичным завершением «русофобской политики». Как пишет РИА Новости, Россия не намеревалась идти на этот шаг первой, тогда как Украина постепенно разрывала связи начиная с 2014 года, включая разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве в 2018 году и дискриминацию русскоязычного населения Украины.

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Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, — заявили в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к гражданам страны сообщил, что Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

До этого в законодательной базе украинской Верховной рады было зарегистрировано несколько проектов постановлений, касающихся частичного или полного ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР. Так, депутат партии «Европейская солидарность» (прежнее название — Блок Петра Порошенко) Алексей Гончаренко предложил внести в Раду законопроекты о частичной либо полной остановке действия всех договоров между Киевом и Москвой и назначить страну, чьё посольство будет представлять в России интересы Украины.