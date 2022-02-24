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26 минут назад

В МИД РФ ответили на заявление Зеленского

Елена Прошина

В МИД РФ прокомментировали заявление Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД прокомментировал разрыв отношений с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение Киева разорвать дипотношения с РФ - логичное завершение его русофобской политики", — заявили агентству в ведомстве.

В МИД РФ также добавили, что это выбор украинской, а не российской стороны.

Зеленский: Украина разорвала дипотношения с Россией

О том, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил 24 февраля на брифинге президент страны Владимир Зеленский.

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России", — подчеркнул Зеленский.

Ранее в МИД России заявили, что Москва не желает разрывать дипотношения с Киевом. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков отметил, что это "крайне нежелательный сценарий".

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