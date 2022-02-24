МИД прокомментировал разрыв отношений с Украиной

В МИД РФ прокомментировали заявление Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Решение Киева разорвать дипотношения с РФ - логичное завершение его русофобской политики", — заявили агентству в ведомстве.

В МИД РФ также добавили, что это выбор украинской, а не российской стороны.

О том, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией, заявил 24 февраля на брифинге президент страны Владимир Зеленский.

"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России", — подчеркнул Зеленский.