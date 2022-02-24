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31 минуту назад

Володин обратился к депутатам Рады

Елена Прошина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале обратился к депутатам Верховной Рады Украины, призвав их к благоразумию.

Володин обратился к депутатам Рады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины», - говорится в обращении.

Он также напомнил, что главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о помощи. По его словам, этой помощи ждут граждане Украины.

«Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора», - подчеркнул спикер.

Он также обратился к украинским гражданам, подчеркнув, что Россия считает Украину братским народом и действия Москвы направлены исключительно на защиту мира.

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«Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель. Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Мы один народ», - написал Володин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

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