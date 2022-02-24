Володин обратился к депутатам Рады

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале обратился к депутатам Верховной Рады Украины, призвав их к благоразумию.
«Уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины», - говорится в обращении.
Он также напомнил, что главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о помощи. По его словам, этой помощи ждут граждане Украины.
«Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора», - подчеркнул спикер.
Он также обратился к украинским гражданам, подчеркнув, что Россия считает Украину братским народом и действия Москвы направлены исключительно на защиту мира.
«Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель. Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Мы один народ», - написал Володин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.