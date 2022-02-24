Володин обратился к депутатам Рады

«Уважаемые коллеги, проявите благоразумие, волю. Если вы любите свою Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным государством. Многим из вас не нравится, что ваша страна потеряла свой суверенитет, а американские советники сидят в министерствах и ведомствах. Россия никогда не была врагом Украины», - говорится в обращении.