В Госдуме оценили разрыв дипотношений с Украиной

"С Зеленским диалог невозможен, он не управляет ситуацией в стране", — заявил Чепа.

О том, что Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщил на брифинге президент страны Владимир Зеленский.

24 февраля Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения. В своем обращении к жителям страны он заявил о работе всего сектора безопасности и обороны государства. Также глава государства сообщил, что инициировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа.