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43 минуты назад

В Госдуме оценили разрыв дипотношений с Украиной

Елена Прошина

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме оценили разрыв дипотношений с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С Зеленским диалог невозможен, он не управляет ситуацией в стране", — заявил Чепа.

О том, что Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщил на брифинге президент страны Владимир Зеленский.

24 февраля Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения. В своем обращении к жителям страны он заявил о работе всего сектора безопасности и обороны государства. Также глава государства сообщил, что инициировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но не получил ответа.

Ранее, утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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