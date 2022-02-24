"Ничего не угрожает": Аксенов успокоил крымчан

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении режима повышенной готовности, но уточнил, что полуострову ничего не угрожает. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач. Эвакуация из приграничных населенных пунктов республики не проводится. Тем не менее приняты меры для помощи тем, кто захочет выехать из этих населенных пунктов в центр Крыма", — написал Аксенов.
По его словам, жизни и здоровью жителей региона ничего не угрожает:
"Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи".
Замглава республики Олег Крючков сообщил, что на территории полуострова не фиксируется случаев залета боеприпасов с украинской территории.
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев также добавил, что в Крыму не зафиксировано чрезвычайных происшествий техногенного характера. При этом сейчас поступает много звонков от напуганных граждан.