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37 минут назад

Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе

Национальная Служба Новостейиещё 1

Специальная операция в Донбассе в целом развивается успешно, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Совфед подвел промежуточный итог спецоперации России в Донбассе
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

По его словам, нанесен ущерб военной инфраструктуре Украины, подавлены системы противовоздушной обороны, а многие военнослужащие бросают свои позиции. При этом Джабаров отметил, что нежелающих воевать солдат свои же сослуживцы расстреливают в спину.

«В украинской военной системе много экстремистов, которые на протяжении семи лет правили там бал», — отметил сенатор.

В Совфеде отметили, что националисты понимают, что в случае свержения нынешней украинской власти им придется отвечать за свои преступления, поэтому они будут стоять до последнего. Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военнослужащим.

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Он призвал уважительно относиться к украинским военным, так как они «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.

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