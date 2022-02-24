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5 минут назад

Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине

Российская Газетаиещё 2

Властям Великобритании следует "отдохнуть" от оказания помощи Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав заявление Лондона о том, что он продолжит оказывать военную помощь Киеву.

Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вы уже помогли. Отдыхайте", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Замглавы МИД Великобритании Джеймс Клеверли сделал заявление, согласно которому страна продолжит поставлять оборонительные вооружения Украине.

Захарова ответила на свое попадание под санкции ЕС

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.

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