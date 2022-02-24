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1 час назад

Россия приостановила судоходство в Азовском море

Москва24иещё 1

Россия приостановила судоходство в Азовском море с утра четверга до особого указания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Россия приостановила судоходство в Азовском море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 4 утра 24 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море", – отметили в Росморречфлоте.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого в Росавиации сообщили о приостановке работы аэропортов в ряде городов на юге России. Действие ограничения продлится до 2 марта текущего года. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя и Ростова.

В столичных аэропортах задержали или отменили почти 200 рейсов. Наибольшее число изменений в расписание полетов было внесено в Домодедово и Шереметьево.

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