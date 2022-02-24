Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам пресс-атташе российской дипмиссии Дениса Голенко, российские дипломаты уехали из посольства в Киеве, генеральных консульств в Одессе, Харькове, Львове. Он также уже находится на территории России.

Голенко отметил, что в отношении имущества в загранучреждениях РФ "были выполнены все необходимые эвакуационные мероприятия".

Ранее стало известно, что посольство Украины в Москве прекратило прием граждан. МИД Украины призвал украинцев покинуть Россию и воздержаться от поездок на территорию РФ.