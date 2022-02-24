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34 минуты назад

Губернатор Белгородской области объявил об отмене уроков. Видео

Александр Кузьмин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отмене уроков в школах и детских садах, которые находятся в населенных пунктах вблизи украинской границы. Об этом руководитель российского региона заявил в своем обращении, запись опубликована на странице губернатора в Instagram.

«На сегодняшний день принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, отменить занятия в школах и детских садах. Я надеюсь, все взрослое население с пониманием отнесется к этому решению. И по всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно», – сказал Гладков.

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