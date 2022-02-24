Губернатор Белгородской области объявил об отмене уроков. Видео

«На сегодняшний день принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, отменить занятия в школах и детских садах. Я надеюсь, все взрослое население с пониманием отнесется к этому решению. И по всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно», – сказал Гладков.