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1 час назад

Захарова назвала свое включение в санкционный список ЕС подарком к Дню защитника отечества

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что считает свое включение в санкционный список ЕС "подарком ко Дню защитника Отечества".

Захарова отреагировала на свое включение в санкционный список ЕС
Фото: ТАССТАСС

"Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой", - написала дипломат в четверг в своем Telegram-канале.

Она отметила, что решение о введении санкций было разработано давно. "Я об этом знала, потому что через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", - пояснила Захарова.

"Что вы хотите от людей, которые называют улицы именами террориста Дудаева и дают статус политических беженцев идеологу северокавказского экстремизма Закаеву, запрещают вещание телеканалов и поддерживают нацистские режимы, нападают на страны, убивают мирных граждан миллионами? - задалась вопросом дипломат. - И что они хотят от меня, у которой оба деда прошли войну, воюя с фашизмом, и вся семья беззаветно предана России?"

Захарова подчеркнула, что не видеть того, что происходит в мире, невозможно. "Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам - поэтому молчать нас не заставят", - резюмировала она.

В четверг Евросоюз ввел персональные санкции в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Всем, кто внесен в перечень, запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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