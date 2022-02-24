Путин назвал попытки договориться по нерасширению НАТО тщетными

Россия долго пыталась договориться с Западом по нерасширению НАТО, но все попытки оказались тщетными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в своем телеобращении, посвященном началу операции по денацификации и демилитаризации Украины.
«Несмотря ни на что, в декабре 2021 года мы всё-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении НАТО. Всё тщетно. Позиция США не меняется. Они не считают нужным договариваться с Россией по этому ключевому для нас вопросу, преследуя свои цели, пренебрегают нашими интересами», - говорится в послании президента.
Он также напомнил, что после распада СССР при всей открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими партнерами в условиях одностороннего разоружения, Россию попытались «дожать, добить и разрушить окончательно». «Так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», - отметил Путин.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной операции денацификации и демилитаризации Украины. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.