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21 минуту назад

Путин: нападение на РФ приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого агрессора

ТАСС

Прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора. Об этом заявил президент РФ в специальном телеобращении.

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора", - заявил он.

Путин подчеркнул, что в военной сфере современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала "является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира" и "обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружений".

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Президент РФ отметил, что технологии, в том числе оборонные, меняются быстро и лидерство в этой области переходит и будет переходить из рук в руки, "а вот военное освоение прилегающих к нашим границам территорий, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда, и будет создавать для России постоянно нарастающие, абсолютно неприемлемые угрозы".

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