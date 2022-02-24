В Кремле начались переговоры Путина и премьера Пакистана

Президент России Владимир Путин 24 февраля встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Кремле, где началась рабочая встреча, сообщает пресс-службе Кремля.

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Это первые очные переговоры российского лидера с момента начала спецоперации по защите территории Донбасса, передает ТАСС.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти. Обострение ситуации на Донбассе началось на минувшей неделе после обстрела со стороны украинских силовиков.