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1 час назад

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Пакистана

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Президент России Владимир Путин 24 февраля встретился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Кремле, где началась рабочая встреча, сообщает пресс-службе Кремля.

В Кремле начались переговоры Путина и премьера Пакистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это первые очные переговоры российского лидера с момента начала спецоперации по защите территории Донбасса, передает ТАСС.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти. Обострение ситуации на Донбассе началось на минувшей неделе после обстрела со стороны украинских силовиков.

В Минобороны добавили, что не наносят удары по гражданским объектам Украины, а лишь по военным.

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