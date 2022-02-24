Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева

Главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина оказать им помощь в отражении атак вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения и избежать гуманитарной катастрофы в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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По его словам, главы ДНР и ЛНР прислали Путину письма с официальным обращением. Они выразили глубокую благодарность президенту РФ за признание их независимости.

Как указал Песков, в письмах подчеркивалось, что жители ЛНР и ДНР в связи с агрессией со стороны Киева вынуждены покидать свои дома и бежать в Россию. Пасечник и Пушилин отметили, что украинские силовики разрушают промышленную и гражданскую инфраструктуру республик, больницы, школы, детские сады. В результате боевых действий есть жертвы среди гражданского населения, включая детей.

«Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе», — заявил Песков, цитируя текст писем.