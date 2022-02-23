Сенатор Джабаров назвал аморальными новые санкции ЕС против России

«Мы эти санкции переживём. А вот нам бы тоже не мешало ввести санкции ответные против ряда депутатов европейских стран, которые в Европарламенте возбухать сейчас будут. Вот кто против нас там выступал — надо вводить ответные санкции. Мало не покажется никому», — заключил Джабаров.