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58 минут назад

Сенатор Джабаров назвал аморальными новые санкции ЕС против России

RT на русском

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал официальное принятие Европейским союзом санкций за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Сенатор Джабаров назвал аморальными новые санкции ЕС против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что это полный абсурд. Поскольку они принимают санкции не против конкретных депутатов, а против российского народа... Это вообще аморально», — высказался сенатор.

Он добавил, что Европейскому союзу следовало ввести санкции в отношении киевских руководителей, «которые устроили геноцид в Донбассе».

Сенатор подчеркнул, что тем, кто попал в санкционный список, не стоит переживать.

«Мы эти санкции переживём. А вот нам бы тоже не мешало ввести санкции ответные против ряда депутатов европейских стран, которые в Европарламенте возбухать сейчас будут. Вот кто против нас там выступал — надо вводить ответные санкции. Мало не покажется никому», — заключил Джабаров.

Ранее ЕС официально принял санкции против России за признание ДНР и ЛНР.

Санкции введены против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, а также против 27 физических и юридических лиц России и в отношении российского госдолга.

Вместе с этим уточняется, что России ограничили доступ к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС.

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