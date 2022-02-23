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24 минуты назад

В Госдуме оценили предложение Рады исключить Россию из ООН

Парламентская газета

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов посоветовал украинским парламентариям, предложившим исключить Россию из ООН, изучать международное право.

В Госдуме оценили предложение Рады исключить Россию из ООН
Фото:   © pixabay.com Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-ocenili-predlozhenie-rady-isklyuchit-rossiyu-iz-oon.html  © pixabay.com Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-ocenili-predlozhenie-rady-isklyuchit-rossiyu-iz-oon.html

Ранее в Верховную раду внесли проекты постановлений об исключении России из ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Такие предложение появились после того, как Владимир Путин в понедельник объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

«С ООН украинским парламентариям не мешало бы подучить матчасть. Из ООН нельзя не то что исключить, нельзя даже добровольно выйти. Устав не позволяет», — написал Никонов на своей странице в Facebook.

При этом депутат считает, что России и самой бы стоило выйти из Совета Европы. «Членство там — форма мазохизма, за который мы еще и платим очень большие деньги. Может и пора», — отметил он.

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