В Госдуме оценили предложение Рады исключить Россию из ООН

Ранее в Верховную раду внесли проекты постановлений об исключении России из ООН, ОБСЕ и Совета Европы . Такие предложение появились после того, как Владимир Путин в понедельник объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

«С ООН украинским парламентариям не мешало бы подучить матчасть. Из ООН нельзя не то что исключить, нельзя даже добровольно выйти. Устав не позволяет», — написал Никонов на своей странице в Facebook.

При этом депутат считает, что России и самой бы стоило выйти из Совета Европы. «Членство там — форма мазохизма, за который мы еще и платим очень большие деньги. Может и пора», — отметил он.