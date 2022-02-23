Милонов призвал похоронить Ленина

Милонов вспомнил, что, согласно церковной истории, запрет на захоронение использовался мучителями христиан, которые хотели надругаться над их памятью. Депутат также заявил, что большевики хотели сделать из Ленина нового святого, поэтому положили его тело в Мавзолее, однако сам вождь пролетариата выступал против подобной канонизации. «Надо избавить нашу Россию от иглы Снежной королевы в сердце, игла Снежной королевы — это Ленин, в сердце столицы он просто как черная заноза. Вытащить надо, похоронить Ленина, как он хотел, не надо издеваться над Лениным», — призвал он.