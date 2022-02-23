МИД России пообещали дать «сильный ответ» на санкции США

МИД РФ пообещал дать сильный, «не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны» ответ на санкции США. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

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МИД заявил, что очередной «пакет санкционных мер (уже 101-й по счету)» идет в русле постоянных попыток США изменить российский политический курс.

В ведомстве подчеркнули, что вводить санкции против России бесполезно, однако Вашингтон вновь и вновь пытается давить на Москву с помощью тех или иных ограничений.

«США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов», - сообщается в заявлении.

Дипломаты подвели итог многолетней работе США по «наведению порядка» на планете. По их мнению, в американском арсенале «не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает».

МИД подчеркнул, что всегда открыт к дипломатии, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения между державами.