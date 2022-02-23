В ЕС захотели ввести санкции против Шойгу

Согласно данным газеты, ограничительные меры также планируется ввести против «Агентства интернет-исследований», создателем которого Вашингтон считает бизнесмена Евгения Пригожина . «Европейский союз планирует ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году», — уточнили журналисты WSJ.

Пригожина уже неоднократно связывали с вмешательством во внутренние дела других государств. Так, в США ему приписывают создание «Агентства интернет-исследований» — так называемой фабрики троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года и против которой Вашингтон ввел санкции. Кроме того, с именем предпринимателя связывают и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, сотрудники которой, как считается, оказывают услуги по обеспечению безопасности в различных странах Африки, а также принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.