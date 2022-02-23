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32 минуты назад

В ЕС захотели ввести санкции против Сергея Шойгу

Lenta.ru

В Евросоюзе захотели ввести санкции в отношении главы Минобороны России Сергея Шойгу на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). О намерениях ЕС сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

В ЕС захотели ввести санкции против Шойгу
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным газеты, ограничительные меры также планируется ввести против «Агентства интернет-исследований», создателем которого Вашингтон считает бизнесмена Евгения Пригожина. «Европейский союз планирует ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и Агентства интернет-исследований, против которого ранее вводили санкции США за, предположительно, разжигание разногласий во время выборов в США в 2016 году», — уточнили журналисты WSJ.

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Пригожина уже неоднократно связывали с вмешательством во внутренние дела других государств. Так, в США ему приписывают создание «Агентства интернет-исследований» — так называемой фабрики троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года и против которой Вашингтон ввел санкции. Кроме того, с именем предпринимателя связывают и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, сотрудники которой, как считается, оказывают услуги по обеспечению безопасности в различных странах Африки, а также принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

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