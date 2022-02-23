В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
18 минут назад

Посол России в Германии объяснил необходимость «Северного потока – 2» для ЕС

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Трубопровод «Северный поток – 2» необходим для энергобезопасности Европы, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток – 2» является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», – цитирует его ТАСС.

По мнению Нечаева, трубопровод «нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов».

«Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют», – добавил он.

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.

Компания из ФРГ отменила контракт по «Севпотоку - 2»

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.

79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители