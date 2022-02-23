Трубопровод «Северный поток – 2» необходим для энергобезопасности Европы, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток – 2» является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», – цитирует его ТАСС.

По мнению Нечаева, трубопровод «нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов».

«Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют», – добавил он.

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.