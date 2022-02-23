Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и отметил, что страна всегда готова к прямому и честному диалогу в международных делах.
"Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны", - заявил Путин.
В видеообращении президент подчеркнул, что обеспечение обороноспособности России остается важнейшей задачей для государства.
"Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", - отметил Путин.