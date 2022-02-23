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50 минут назад

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видео

Александр Кузьмин

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и отметил, что страна всегда готова к прямому и честному диалогу в международных делах.

"Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны", - заявил Путин.

В видеообращении президент подчеркнул, что обеспечение обороноспособности России остается важнейшей задачей для государства.

"Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", - отметил Путин.

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