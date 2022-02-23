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31 минуту назад

«Нет равного в мире»: Путин заявил о наличии у РФ мощного оружия

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России с Днем защитника отечества. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, он напомнил о славной истории нашей страны. А также сообщил о том, что российская армия получила оружие, «которому нет равного в мире».

«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равного в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта», - заявил Путин.

По его мнению, современные «комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших Вооружённых Сил».

Киев ответил на ультиматум Путина

Владимир Путин добавил также, что руководство страны хорошо понимает, что как бы ни была хороша военная техника, но ей «управляют люди». Поэтому придает большое значение обучению и качественной подготовке военнослужащих, а также их мотивации.

«Огромное значение всегда, в любые времена имели личные качества российских воинов, такие как патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка», - отметил президент.

Ранее сообщалось, что СМИ опубликовали видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Запуск ракеты был произведен во время учений сил стратегического сдерживания под руководством Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина.

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