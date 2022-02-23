Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было «гениальным», заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».

По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем».

«Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.

Он добавил, что Путин «очень смекалистый».

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.