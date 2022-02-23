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12 минут назад

Блинкен назвал встречу с Лавровым бессмысленной

Lenta.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова, что их запланированная на 24 февраля встреча не состоится, поскольку она не имеет смысла, сообщает РИА Новости.

Блинкен назвал встречу с Лавровым бессмысленной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Блинкена, он направил Лаврову письмо с оповещением о решении отменить встречу во вторник, 22 февраля. Он также назвал ее бессмысленной.

«Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились», — подчеркнул американский госсекретарь на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

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