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23 минуты назад

Песков: в Кремле не смотрели выступление Байдена

Вероника Полынина

Российский президент Владимир Путин не смотрел выступление президента США Джо Байдена по Украине, в это время он проводил рабочее совещание в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Раскрыта реакция Кремля на обращение Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет. Не смотрели. У президента идет рабочее совещание», - заявил Песков, отвечая на вопрос, смотрели ли обращение Байдена в Кремле.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме объявил о введении новых санкций в отношении России: ее суверенного долга, представителей элиты и двух банков. Санкции вступят в силу 23 февраля. Байден заявил, что это «первый транш санкций», в случае эскалации кризиса вокруг Украины последуют новые. Американский лидер также сообщил о совместной работе с Берлином над тем, чтобы газопровод «Северный поток - 2» не заработал.

США вводят санкции против суверенного долга России

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве. 22 февраля документ ратифицировали в Госдуме и Совете Федерации. Позже Владимир Путин обратился к Совфеду с просьбой об использовании российских Вооруженных сил за рубежом. Сенаторы единогласно поддержали обращение президента.

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