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27 минут назад

Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте МИД РФ.

Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 22 февраля 2022 года, путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также Российской Федерацией и Луганской народной республикой на уровне посольств», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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