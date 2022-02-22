Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР

Россия установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщается на сайте МИД РФ.
«Сегодня, 22 февраля 2022 года, путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также Российской Федерацией и Луганской народной республикой на уровне посольств», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.