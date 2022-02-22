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58 минут назад

Захарова отреагировала на санкции Евросоюза против России

Lenta.ruиещё 1

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новый пакет санкций Европейского союза. Она подчеркнула в интервью телеканалу «Би-би-си», что рестрикции являются нелегитимными, передает ТАСС.

Захарова отреагировала на санкции Евросоюза против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы уже давно поняли, что это единственный инструмент руководителей западных стран против нас, для того, чтобы сдерживать наше развитие», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

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