Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал условия, необходимые для улучшения отношений между РФ и Украиной.

По словам Путина, чтобы ситуация «считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных», Украине следует признать итоги референдума по Крыму.

«Я вам эту страшную тайну раскрою, в конце концов, здесь нет ничего секретного. Первое, что необходимо сделать всем - признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму», - цитирует Путина РИА «Новости».

Он также призвал Украину отказаться от вступления в НАТО и придерживаться нейтралитета.

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета», - заявил глава государства.

Путин выступил за демилитаризацию Украины, «поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать».