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46 минут назад

Россия эвакуирует персонал посольства с Украины в ближайшее время

Вероника Полынина

МИД России заявил о планах эвакуировать персонал посольства РФ на Украине в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Россия эвакуирует персонал посольства с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что с 2014 года нападениям неоднократно подвергались посольство России в Киеве и генеральные консульства РФ в Одессе, Львове и Харькове, провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве. Кроме того, объектами агрессивных действий становились российские дипломаты.

21 февраля на фоне обострения ситуации на Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Президент России после обсуждения с Советом безопасности РФ подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве.

22 февраля документ ратифицировали в Госдуме и Совете Федерации. Позже Владимир Путин обратился к Совфеду с просьбой об использовании российских Вооруженных сил за рубежом. Сенаторы единогласно поддержали обращение президента.

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