В посольстве России в Киеве вспомнили о нападениях и провокациях

«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — отмечается в заявлении.