Российские войска не пойдут на Донбасс «прямо сейчас», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос об использовании российских вооруженных сил на Донбассе.
«Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», - цитирует Путина РИА «Новости».
Президент отметил, что ситуация на Донбассе имеет свойство к обострению, переговоры между Украиной и самопровозглашенными республиками сейчас невозможны.
«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», - добавил Путин.
Ранее во вторник, 22 февраля, Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента России Владимира Путина об использовании российских Вооруженных сил за рубежом.
Соответствующее постановление было единогласно принято 153 сенаторами на внеочередном заседании верхней палаты парламента.