«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», - добавил Путин.