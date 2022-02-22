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32 минуты назад

Путин: я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас

Вероника Полынина

Российские войска не пойдут на Донбасс «прямо сейчас», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос об использовании российских вооруженных сил на Донбассе.

«Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь - первое. Второе - предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», - цитирует Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что ситуация на Донбассе имеет свойство к обострению, переговоры между Украиной и самопровозглашенными республиками сейчас невозможны.

«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», - добавил Путин.

Ранее во вторник, 22 февраля, Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента России Владимира Путина об использовании российских Вооруженных сил за рубежом.

Совфед разрешил использовать армию в Донбассе

Соответствующее постановление было единогласно принято 153 сенаторами на внеочередном заседании верхней палаты парламента.

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