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1 час назад

Путин: лидер ДНР Захарченко был убит сотрудником спецслужб Украины

ТАСС

Подписавший минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником спецслужб Украины, это "прямое политическое убийство". Об этом заявил во вторник журналистам президент России Владимир Путин.

Путин назвал виновных в убийстве лидера ДНР Захарченко
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архивАлексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

"Под ними, под этими документами (речь о минских соглашениях - прим. ТАСС) стояли подписи руководителей двух ранее непризнанных республик. Кстати говоря, одного из них в результате террористического акта убили, он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", - подчеркнул он.

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