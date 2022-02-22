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1 час назад

В посольстве России высказались о новых санкциях Британии

Lenta.ru

Новые санкции Британии против Москвы с точки зрения международного права являются нелегитимными, заявил представитель посольства России в Великобритании, сообщает ТАСС.

В посольстве России высказались о новых санкциях Британии
Фото: ReutersReuters

«В связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик МИД Великобритании заявил решительный протест, а правительство Великобритании объявило о введении нелегитимных с точки зрения международного права санкций», — высказался представитель.

В посольстве рассказали, что сотрудники дипмиссии не питают иллюзий касательно британской дипломатии, которая заинтересована в зарабатывании политических очков для Лондона больше, чем в мирном урегулировании украинского кризиса.

«Для нас также не секрет, что британские санкции против нашей страны были бы введены в любом случае. И это понятно, когда знакомишься с требованиями Форин оффиса (Министерства иностранных дел — примечание «Ленты.ру») вывести российские войска из Луганской и Донецкой Республик, тогда как хорошо известно, что они туда не вводились», — отметили в дипмиссии.

Ранее стало известно, что посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в британский МИД из-за ситуации вокруг Украины и признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Донбасса.

Западные страны осуждают решение президента России Владимира Путина подписать указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По словам российского лидера, данное решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

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