В посольстве России высказались о новых санкциях Британии

«Для нас также не секрет, что британские санкции против нашей страны были бы введены в любом случае. И это понятно, когда знакомишься с требованиями Форин оффиса (Министерства иностранных дел — примечание «Ленты.ру») вывести российские войска из Луганской и Донецкой Республик, тогда как хорошо известно, что они туда не вводились», — отметили в дипмиссии.