Путин: минских соглашений больше не существует

— Все-таки компромисс был найден, и это действительно было реальным движением к урегулированию мирными средствами, все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями, — сказал лидер.