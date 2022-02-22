Матвиенко назвала цель российской армии в Донбассе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что использование Вооруженных сил России за рубежом будет направлено на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан, передает ТАСС.

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22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом после соответствующего обращения главы государства. Согласно тексту постановления, оно вступает в силу с момента его подписания спикером Валентиной Матвиенко.

Ранее Совфед также единогласно одобрил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).